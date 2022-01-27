Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский футболист "Барселоны" Усман Дембеле принял тот факт, что ему лучше уйти из каталонского клуба уже в январское трансферное окно, так как руководство ему напрямую сказало, что если он не подпишет новый контракт на условиях клуба, то он больше не выйдет на поле в сине-гранатовой футболке, сообщает Marca.

По информации источника, в данный момент стороны ищут новый клуб для француза, в том числе рассматривается вариант с переходом в "Пари Сен-Жермен".

Отмечается, что для самой "Барселоны" критически важно избавиться от Дембеле, так как это позволит каталонскому клубу совершить новые трансферы на вход, например, упоминаются имена Альваро Мораты и Адама Траоре.

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