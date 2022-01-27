Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
Французский футболист "Барселоны" Усман Дембеле принял тот факт, что ему лучше уйти из каталонского клуба уже в январское трансферное окно, так как руководство ему напрямую сказало, что если он не подпишет новый контракт на условиях клуба, то он больше не выйдет на поле в сине-гранатовой футболке, сообщает Marca.
По информации источника, в данный момент стороны ищут новый клуб для француза, в том числе рассматривается вариант с переходом в "Пари Сен-Жермен".
Отмечается, что для самой "Барселоны" критически важно избавиться от Дембеле, так как это позволит каталонскому клубу совершить новые трансферы на вход, например, упоминаются имена Альваро Мораты и Адама Траоре.
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|М
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|20
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
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|8
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|20
|30
|9
|Вильярреал
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|Гранада
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|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
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|Леганес
|20
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