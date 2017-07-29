Дембеле счастлив в "Боруссии"

Теги усман дембелеборуссия дортмунд

Дембеле счастлив в "Боруссии"Нападающий дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле намерен и дальше выступать в немецком клубе.

Напомним, что слухи связывают талантливого форварда с переходом в один из европейских грандов.

"Честно говоря, меня не интересуют все эти спекуляции, я счастлив в Дортмунде. Я осознанно перешёл в "Боруссию" из "Ренна". Что касается Обамейянга, я рад, что он продолжит играть за нас. Для меня он как брат", - сказал он. 

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