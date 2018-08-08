Дембеле сделал важное заявление о своем будущем

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле сделал важное заявление о своем будущем

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опроверг информацию о том, что он может покинуть клуб.

"Я остаюсь в "Барселоне" и готов сыграть в Суперкубке Испании", - приводит слова Дембеле Marca.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов купить форварда за 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

Не пропустите: Топ-10 сделок, которые могут состояться в Англии до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов