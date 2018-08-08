Дембеле сделал важное заявление о своем будущем

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опроверг информацию о том, что он может покинуть клуб.

"Я остаюсь в "Барселоне" и готов сыграть в Суперкубке Испании", - приводит слова Дембеле Marca.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов купить форварда за 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 24 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач.

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