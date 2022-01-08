Дембеле шокировал Хави своими требованиями по зарплате

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Дембеле шокировал Хави своими требованиями по зарплате

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле удивил главного тренера своей команды Хави, пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По данным инсайдера, наставник "сине-гранатовых" был шокирован, когда узнал о финансовых требованиях француза по новому контракту.

24-летний вингер рассчитывает зарабатывать 43 миллиона евро в год до вычета налогов + 7 миллионов в качестве бонусов.

Соглашение Дембеле с "Барсой" истекает 30 июня, и вряд ли сторонам удастся договориться о его продлении.

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