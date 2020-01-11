Дембеле, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед" этой зимой
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке форварда "Лиона" Мусса Дембеле.
По сведениям Sky Sports, 23-летний француз не против перехода в стан "красных дьяволов", однако "Лион" не намерен отпускать одного из своих лидеров в зимнее трансферное окно.
Напомним, что интерес к Дембеле также проявляет "Челси", который готов включить в сделку Оливье Жиру.
В текущем сезоне на счету Дембеле 13 голов и один ассист в 27 играх.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|58
|2
|Лестер Сити
|21
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|21
|36
|5
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|31
|7
|Тоттенхэм
|21
|30
|8
|Вулверхэмптон
|21
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|21
|25
|12
|Саутгемптон
|21
|25
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|25
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|24
|15
|Бернли
|21
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|21
|14