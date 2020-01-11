Дембеле, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Юнайтед" этой зимой

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в покупке форварда "Лиона" Мусса Дембеле.

По сведениям Sky Sports, 23-летний француз не против перехода в стан "красных дьяволов", однако "Лион" не намерен отпускать одного из своих лидеров в зимнее трансферное окно.

Напомним, что интерес к Дембеле также проявляет "Челси", который готов включить в сделку Оливье Жиру.

В текущем сезоне на счету Дембеле 13 голов и один ассист в 27 играх.

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