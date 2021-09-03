Дембеле сменил игровой номер в "Барселоне"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказался от 11-го игрового номера, сообщает пресс-служба клуба.
Француз решил выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "7" на спине.
До Дембеле "семёрка" в "Барсе" принадлежала Антуану Гризманну, которого арендовал мадридский "Атлетико".
Our new no. 7️⃣!— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 3, 2021
@Dembouz pic.twitter.com/tb7FIqemvk
Форвард выступает за "блауграну" с 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 30 голов и сделал 21 ассист.
Не пропустите: Дембеле согласился сократить зарплату ради нового контракта с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Названы цели "Динамо" на текущий сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14