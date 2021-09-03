Дембеле сменил игровой номер в "Барселоне"

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отказался от 11-го игрового номера, сообщает пресс-служба клуба.

Француз решил выступать за "сине-гранатовых" с цифрой "7" на спине.

До Дембеле "семёрка" в "Барсе" принадлежала Антуану Гризманну, которого арендовал мадридский "Атлетико".

Форвард выступает за "блауграну" с 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 30 голов и сделал 21 ассист.

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