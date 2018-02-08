Дембеле сможет сыграть против "Челси"

Теги барселоначелсиусман дембелеэрнесто вальверде

Дембеле сможет сыграть против "Челси"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле сможет сыграть против лондонского "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Об этом, как информирует goal.com, заявил наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. В частности, он сообщил: "Дембеле - в порядке. Он уже начал тренироваться. Надеюсь, он вернется в команду на следующей неделе".

Напомним, "Барселона" готова побороться за Лемара. | soccernews.ru

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