Дембеле сможет сыграть против "Челси"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле сможет сыграть против лондонского "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Об этом, как информирует goal.com, заявил наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде. В частности, он сообщил: "Дембеле - в порядке. Он уже начал тренироваться. Надеюсь, он вернется в команду на следующей неделе".

Напомним, "Барселона" готова побороться за Лемара. | soccernews.ru