Дембеле сможет участвовать в матче с "Манчестр Юнайтед"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сможет принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует официальный сайт клуба.

Футболист был травмирован в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1) и восстанавливался после повреждения бицепса левого бедра.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" пройдет 10 апреля. Начало - в 22:00 мск.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Два основных форварда "Атлетико" рискуют пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru