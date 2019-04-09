Дембеле сможет участвовать в матче с "Манчестр Юнайтед"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле сможет принять участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Об этом информирует официальный сайт клуба.
Футболист был травмирован в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (5:1) и восстанавливался после повреждения бицепса левого бедра.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" пройдет 10 апреля. Начало - в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24