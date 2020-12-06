Дембеле снова травмировался

Теги усман дембелебарселона

Дембеле снова травмировалсяПолузащитник "Барселоны" Усман Дембеле получил новую травму .

23-летнему французу диагностировали растяжение подколенного сухожилия правого бедра. О сроках восстановления Дембеле пока говорить рано.

В текущем сезоне игрок провел 12 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах и забил четыре гола.

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