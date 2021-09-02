Дембеле согласился сократить зарплату ради нового контракта с "Барселоной"

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет остаться в каталонском клубе, пишет журналист TyC Sports Мигель Бласкес в твиттере.

По его информации, ради продолжения карьеры на "Камп Ноу" 24-летний футболист готов пойти на уменьшение своей зарплаты.

Действующий контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона, и француз намерен продлить его.

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года, сыграл 118 матчей, забил 30 голов и сделал 21 ассист.

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