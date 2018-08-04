Вингер "Барселоны" Усман Дембеле сократил отпуск, чтобы лучше подготовиться к сезону, сообщает AS.

По сведениям издания, 21-летний француз мог отдыхать до 12 августа, однако в пятницу он прилетел в Каталонию, а уже в субботу провёл тренировку с командой.

Возможно, Дембеле сможет сыграть в матче за Суперкубок Испании против "Севильи", который состоится в следующее воскресенье.

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