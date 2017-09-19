Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле успешно перенес операцию, которая была сделана ему сегодня в Финляндии.

Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", во время хирургического вмешательства никаких осложнений не случилось, что было оценено положительным моментом. Теперь 20-летний футболист пройдет курс восстановления под присмотром специалистов, которые делали ему операцию.

Напомним, летом за двух игроков "Атлетико" "Барселона" предлагала 220 миллионов евро. | soccernews.ru