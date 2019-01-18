Дембеле установил рекорд "Барселоны" в этом сезоне

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Дембеле установил рекорд "Барселоны" в этом сезоне

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле отметился дублем в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против "Леванте" (3:0).

Благодаря этому Дембеле стал первым игроком каталонского клуба, который забивал голы в четырех турнирах нынешнего сезона. Ранее форвард отличился голами в чемпионате Испании, Суперкубке Испании и Лиге Чемпионов.

21-летний Дембеле перешел в "Барселону" летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за каталонский клуб 26 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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