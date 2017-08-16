Вингер дортмундской "Боруссии" Усман Дембеле уже готовится к переезду в Испанию, информирует Bild.

По сведениям издания, сегодня 20-летний футболист "шмелей" был замечен за тем, что грузил сумки со своими вещами в свой "Mercedes A-Class". Поэтому ожидается, что уже в ближайшее время "Боруссия" и каталонская "Барселона" таки согласуют сумму трансфера француза.

Напомним, ранее появилась информация, что стоимость Дембеле составит 100 миллионов евро. | soccernews.ru