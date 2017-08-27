Дембеле уже прибыл в Барселону

Новоиспеченный вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле уже прибыл в Испанию, информирует официальный твиттер "сине-гранатовых".

Ожидается, что уже завтра 20-летний француз будет официально представлен в качестве игрока своего нового клуба.

Напомним, "Лион" отклонил предложение "Барселоны" по своему форварду. | soccernews.ru