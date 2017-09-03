Дембеле: "В 2016 году переходить в "Барселону" было слишком рано"



Новичок "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что в 2016 году он отказался перейти в каталонский клуб.

"В 2016 году переходить в "Барселону" было слишком рано для меня. Мне нужно было набраться опыта выступлений за большой клуб, чтобы успешно играть в Лиге чемпионов. К счастью, "Барселона" вновь заинтересовалась мной и я уже не смог отказать", - приводит слова Дембеле Sky Sports.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" за 105 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться еще на 40 миллионов за счет бонусов.

Не пропустите: Дембеле: "Месси - не из этого мира, он - лучший игрок в истории". | http://soccernews.ru