Дембеле в "Барселоне": не лучшая замена Неймару сейчас, но отличная покупка на перспективу

Каталонская "Барселона" стала главным ньюсмейкером летного трансферного окна: сначала "блаугранас" были вынуждены отпустить Неймара в ПСЖ за рекордную сумму, а потом и сами приобрели футболиста за космические деньги. Конечно, после 222 миллионов евро за переход бразильца в парижский гранд, сумма, заплаченная за Усмана Дембеле, уже не кажется столь невероятной, однако француз, как ни как, стал вторым самым дорогостоящим футболистом мира. Позицию на поле и номер на футболке Дембеле унаследовал у все того же Неймара, однако сумеет ли Усман достойно заменить бразильца в "Барселоне" — вопрос очень и очень дискуссионный.

Начнем с того, что новичок "Барселоны" моментально получит дополнительный груз на плечи в виде завышенных ожиданий и сравнений со своим предшественником. Откровенно говоря, вероятность того, что Дембеле вообще сумеет заменить Неймара на сто процентов, практически равна нулю. Усман был очень хорош в прошлом году, но любой сезон в футболке "блаугранас" в исполнении Нея все равно был на порядок успешнее. Это не камень в огород "Барсы", которая приобрела игрока слабее, и не плевок в сторону Дембеле, ведь француз в свои 20 лет показывает футбол невероятного уровня.

Для клуба, как и для футболиста, данная сделка является как раз таки довольно успешной, но при этом нужно констатировать один простой факт: Дембеле — не замена бразильца прямо сейчас. Усман — прекрасная возможность вырастить нового Неймара, который будет сиять уже без Лео Месси и Луиса Суареса в составе. Безусловно, все вокруг уже успели обсудить новое трио "Барсы", однако его, по сути, не существует.

Неймар тоже был гораздо моложе и "зеленее" своих партнеров по атаке, однако аббревиатура MSN всегда ассоциировалось с тремя сильнейшими футболиста, ни один из которых не был более статусным, чем остальные. Да, Месси лучший игрок в истории клуба, но Неймару и Суаресу порой удавалось невообразимое: общество нередко начинало говорить о том, что в данный момент либо бразилец, либо уругваец — главный игрок в команде, а никак не Лео.

Теперь, когда рядом с двумя суперзвездами мирового футбола будет выходить молодой двадцатилетний пацан, называть это атакующим трио "Барселоны" будет, как минимум неловко. Однако, этого и не следует делать. Руководство клуба действительно презентовало покупку Дембеле как приобретение нового воина, который встанет в один ряд с остальными, однако на деле Усман — взгляд в будущее. Что Месси, что Суаресу осталось играть не так уж и долго, а потому покупка молодого парня, который может многое дать сейчас, а в будущем и вовсе стать лидером команды — очень удачный ход.

Невозможно не заметить внешнее сходство бразильца и француза. Неймар: рост - 1,75, вес - 68 кг. Дембеле: рост - 1,78 , вес - 67 кг. Стиль игры также примерно одинаков: оба быстрые, техничные, цепкие. Главное же отличие заключается в футбольной зрелости. Если Неймар переживает рассвет карьеры, будучи еще довольно молодым, но при этом имея очень много опыта за спиной, то Дембеле свой карьерный путь только начинает. Усман уже продемонстрировал свой высокий уровень в прошлом сезоне, но игра в "Барселоне" — абсолютно другое дело. Француз может дать "Барсе" многое, но для этого ему следует побыстрее адаптироваться к стране, региону, клубу, партнерам и болельщикам.

Приобретение Усмана Дембеле также является очень важным событием для Эрнесто Вальверде, который еще совсем недавно возглавил клуб. По сути, внедрение француза в состав станет первым заданием тренера, которое он обязан выполнить абсолютно самостоятельно. Здесь уже не воспользуешься старыми связями игроков, не постараешься выехать за счет наработок предыдущих тренеров. Конечно, Вальверде может попробовать вслепую поставить Дембеле на место Неймара и обязать его идентичными функциями, однако это решение выглядит в корне неверным.

В первых матчах нового сезона было хорошо видно, что Месси и Суарес чувствуют себя отвратительно. И дело скорее даже не в том, что им не хватает сильнейшего футболиста на левом фланге, а в том, что их друг сделал выбор в пользу другого клуба. Такое событие не могло не ударить по эмоциональному состоянию Лео и Суаресу. Однако, приобретение Дембеле может заметно их приободрить.

Чувствуя себя некими наставниками, уругваец и аргентинец могут помочь Усману побыстрее адаптироваться и выйти на совершенно другой уровень. Тот же Месси, сказав Неймару, что готов обеспечить ему "Золотой Мяч", четко продемонстрировал свою готовность выращивать наследника. Так почему же им не может стать Дембеле? Вполне возможно, что возведение Усмана на так называемый футбольный трон и станет последней миссией для Лео в карьере.

Таким образом, можем сделать вывод, что покупка Дембеле — скоропостижное решение "Барселоны", болельщики которой банально не простили бы ей отсутствие ежеминутной замены Неймару. Однако, Усман является идеальной фигурой, на которую можно сделать ставку в перспективе. Если в самом клубе к адаптации Дембеле отнесутся с максимальной ответственностью и пониманием, то со временем мы сможем говорить, что летом 2017 года "Барселона" приобрела Дембеле не в качестве замены Неймару, а в качестве будущей звезды клуба и мирового футбола в целом.

Дмитрий Дженджеро

Не пропустите! Мисс Бекири - Андерса Линдегаарда | http://soccernews.ru