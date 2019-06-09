Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

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Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку, сообщает AS.

По сведениям издания, это произошло на позапрошлой неделе во время подготовки команды к финальному матчу Кубка Испании (1:2). Дембеле заявил, что у него было разрешение прийти на тренировку позже, так как он занимался индивидуально под руководством физиотерапевта. Но на самом деле у всех игроков было одинаковое расписание.

Руководство "Барселоны" пригрозило форварду, что он будет продан, если не изменит отношения к работе.

В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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