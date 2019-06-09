Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину в "Барселоне"
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле вновь опоздал на тренировку, сообщает AS.
По сведениям издания, это произошло на позапрошлой неделе во время подготовки команды к финальному матчу Кубка Испании (1:2). Дембеле заявил, что у него было разрешение прийти на тренировку позже, так как он занимался индивидуально под руководством физиотерапевта. Но на самом деле у всех игроков было одинаковое расписание.
Руководство "Барселоны" пригрозило форварду, что он будет продан, если не изменит отношения к работе.
В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
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|38
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|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
|38
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|14
|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
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|19
|Уэска
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|33
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|Райо Вальекано
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