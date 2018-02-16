Дембеле: "В Петербурге "Селтик" будет атаковать"

Нападающий "Селтика" Мусса Дембеле подвел итоги важной победы над "Зенитом" (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

По словам футболиста, его команде по силам пройти дальше.

"Мы должны сосредоточиться и сконцентрироваться. Это двухматчевое противостояние. Мы победили дома и выполнили первую часть нашей работы. Но многое еще предстоит сделать.

Мы хотели играть в еврокубках в новом году и добились этого. Теперь у нас есть шанс пройти дальше. В Петербурге "Селтик" будет атаковать и делать все возможное, чтобы забить еще один гол, но мы также будем защищаться. Важно сохранять спокойствие", - сказал он. | http://soccernews.ru