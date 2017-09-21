Дембеле вернется на поле через два месяца

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле вернется на поле через два месяцаФорвард "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что вернется на поле раньше той даты, которую изначально сообщили врачи.

"Вернусь в строй через два месяца", - пишет француз.

Напомним, что 19 сентября форвард перенес операцию. Изначально предполагалось, что он пропустит 3,5 месяца. | soccernews.ru

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