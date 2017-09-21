Дембеле вернется на поле через два месяца

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле заявил, что вернется на поле раньше той даты, которую изначально сообщили врачи.

"Вернусь в строй через два месяца", - пишет француз.

Напомним, что 19 сентября форвард перенес операцию. Изначально предполагалось, что он пропустит 3,5 месяца. | soccernews.ru