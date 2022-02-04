Дембеле вернётся в состав "Барселоны": подробности

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Дембеле вернётся в состав "Барселоны": подробности

Фото твиттер "Барселоны" 

Главный тренер "Барселоны" Хави уберёг вингера Усмана Дембеле от вынужденной паузы в карьере, сообщает AS.

По сведениям издания, наставник "сине-гранатовых" убедил президента клуба Жоана Лапорту не отстранять француза от тренировок и матчей.

Напомним, что 24-летний футболист отказался продлевать контракт, истекающий 30 июня, а также отклонил все предложения о трансфере.

В воскресенье "Барса" примет "Атлетико" в рамках 23-го тура Ла Лиги, и есть вероятность, что Дембеле будет в заявке на игру.

В текущем сезоне фланговый нападающий сыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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