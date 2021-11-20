Дембеле во второй раз оштрафован за опоздание на тренировку "Барселоны"

Теги барселонаусман дембеле

Дембеле во второй раз оштрафован за опоздание на тренировку "Барселоны"

Фото инстаграм Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, француз забыл, что 16 ноября занятие планировалось на утро и приехал на него только после звонка от одного из членов тренерского штаба.

24-летний футболист отметился уже двумя опозданиями за восемь тренировок после назначения Хави. В обоих случаях его оштрафовали.

Контракт Дембеле с "Барсой" истекает 30 июня 2022 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении. 

Сейчас форвард восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. Он получил повреждение в первом же матче после паузы длительностью 4,5 месяца, связанной с мышечными проблемами.

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