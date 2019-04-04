Дембеле восстановился после травмы и приступил к тренировкам

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Дембеле восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле восстановился после травмы и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист уже занимается без ограничений. Впрочем, наставник каталонского клуба Эрнесто Вальверде решил поберечь его и не выпустит в матче 31-го тура чемпионата Испании с "Атлетико", который состоится 6 апреля. Возможно, форвард пропустит также первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (10 апреля).

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Два основных форварда "Атлетико" рискуют пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru

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