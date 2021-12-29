Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, возможно, заразился коронавирусом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист пропустил тренировку из-за плохого самочувствия. В связи с этим руководство каталонского клуба опасается, что у француза коронавирусом, так как в команде уже выявлено четыре случая заражения.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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