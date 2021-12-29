Дембеле, возможно, заразился коронавирусом

Теги усман дембелебарселонакоронавирус

Дембеле, возможно, заразился коронавирусом

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле, возможно, заразился коронавирусом, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист пропустил тренировку из-за плохого самочувствия. В связи с этим руководство каталонского клуба опасается, что у француза коронавирусом, так как в команде уже выявлено четыре случая заражения.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал два голевых паса. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Альба заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 декабря

Главные новости дня: 28 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов