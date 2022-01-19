Дембеле все еще может остаться в "Барселоне"

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Дембеле все еще может остаться в "Барселоне"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет остаться в клубе, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, футболист не намерен уходить в зимнее трансферное окно и надеется, что "Барселона" продолжит с ним переговоры о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что "Барселона" отказалась платить Дембеле требуемую зарплату в размере 43 миллионов евро в год с учетом налогов. 

В нынешнем сезоне 25-летний Дембеле провел за "Барселону" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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