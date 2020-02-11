Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле пропустит около шести месяцев. Об этом в твиттере сообщает Get French Football News.

Напомним, у 22-летнего футболиста диагностирован полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы правого бедра. Сегодня, 11 февраля, полузащитник перенес операцию в Финляндии.

Дембеле потребуется около шести месяцев на восстановления. Он пропустит Евро-2020.

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