Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле выпустил официальное заявление по поводу сегодняшних слов спортивного директора каталонского клуба Матеу Алемани о том, что француз должен уйти из "Барсы".

"Привет всем

Четыре года я не переставал читать о себе, никогда не пытаясь оправдаться.

Сплетни обо мне накапливаются уже четыре года.

Уже четыре года люди говорят за меня, постыдно лгут с одной-единственной целью - намерением навредить мне.

Четыре года я все еще придерживаюсь своей линии никогда не отвечать, никогда не оправдываться.

Было ли это ошибкой? Наверняка.

С сегодняшнего дня все кончено.

Начиная с сегодняшнего дня, я буду отвечать честно, не поддаваясь никакому шантажу.

Мне 24 года, и, как у каждого человека, у меня есть недостатки.

Я пережил сложные моменты, травмы, Ковид также повлиял на меня.

Без малейшей тренировки тренер просил меня, и я всегда выполнял... не отказываясь.

Выступаю так же хорошо, как и всегда, потому что это моя страсть.

Я полностью осознаю, что мне повезло посвятить себя самой прекрасной работе в мире.

Кроме того, мое сообщение прозрачно.

Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, что я не участвую в спортивном проекте.

Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было.

Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя, которому я полностью доверяю.

У меня все еще есть контракт, я полностью вовлечен и в распоряжении моего клуба, моего тренера.

Я всегда отдавал все для своих коллег, а также для всех партнеров... сейчас это не изменится.

Я не тот человек, который обманывает, и тем более не тот человек, который имеет привычку поддаваться на шантаж.

Конечно, любовь - это вариант шантажа.

В настоящее время ведутся переговоры по контракту. Я оставляю своего представителя, это его земля. Моя земля - это мяч, я просто хочу играть в футбол, делиться моментами радости со своими сверстниками и всеми партнерами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: победа.

Позаботьтесь о себе и позаботьтесь о своих близких", - написал в своем инстаграме Дембеле.

Контракт французского футболиста с "Барселоной" рассчитан до конца нынешнего сезона.

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