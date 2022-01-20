Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"

1 Теги барселонаусман дембеле

Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле выпустил официальное заявление по поводу сегодняшних слов спортивного директора каталонского клуба Матеу Алемани о том, что француз должен уйти из "Барсы".

"Привет всем

Четыре года я не переставал читать о себе, никогда не пытаясь оправдаться.
Сплетни обо мне накапливаются уже четыре года.
Уже четыре года люди говорят за меня, постыдно лгут с одной-единственной целью - намерением навредить мне.
Четыре года я все еще придерживаюсь своей линии никогда не отвечать, никогда не оправдываться.
Было ли это ошибкой? Наверняка.

С сегодняшнего дня все кончено.

Начиная с сегодняшнего дня, я буду отвечать честно, не поддаваясь никакому шантажу.
Мне 24 года, и, как у каждого человека, у меня есть недостатки.
Я пережил сложные моменты, травмы, Ковид также повлиял на меня.
Без малейшей тренировки тренер просил меня, и я всегда выполнял... не отказываясь.

Выступаю так же хорошо, как и всегда, потому что это моя страсть.
Я полностью осознаю, что мне повезло посвятить себя самой прекрасной работе в мире.

Кроме того, мое сообщение прозрачно.
Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, что я не участвую в спортивном проекте.
Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было.
Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя, которому я полностью доверяю.
У меня все еще есть контракт, я полностью вовлечен и в распоряжении моего клуба, моего тренера.
Я всегда отдавал все для своих коллег, а также для всех партнеров... сейчас это не изменится.
Я не тот человек, который обманывает, и тем более не тот человек, который имеет привычку поддаваться на шантаж.

Конечно, любовь - это вариант шантажа.

В настоящее время ведутся переговоры по контракту. Я оставляю своего представителя, это его земля. Моя земля - это мяч, я просто хочу играть в футбол, делиться моментами радости со своими сверстниками и всеми партнерами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: победа.

Позаботьтесь о себе и позаботьтесь о своих близких", - написал в своем инстаграме Дембеле.

Контракт французского футболиста с "Барселоной" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Также не пропустите: В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Клевета наносит удары обыкновенно достойным людям, так черви предпочтительно набрасываются на лучшие фрукты. Джонатан Свифт.

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина

"Фиорентина" хочет избавиться от Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов