Дембеле выпустил заявление о конфликте с "Барселоной"
Фото: инстаграм Дембеле\Автор неизвестен
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле выпустил официальное заявление по поводу сегодняшних слов спортивного директора каталонского клуба Матеу Алемани о том, что француз должен уйти из "Барсы".
"Привет всем
Четыре года я не переставал читать о себе, никогда не пытаясь оправдаться.
Сплетни обо мне накапливаются уже четыре года.
Уже четыре года люди говорят за меня, постыдно лгут с одной-единственной целью - намерением навредить мне.
Четыре года я все еще придерживаюсь своей линии никогда не отвечать, никогда не оправдываться.
Было ли это ошибкой? Наверняка.
С сегодняшнего дня все кончено.
Начиная с сегодняшнего дня, я буду отвечать честно, не поддаваясь никакому шантажу.
Мне 24 года, и, как у каждого человека, у меня есть недостатки.
Я пережил сложные моменты, травмы, Ковид также повлиял на меня.
Без малейшей тренировки тренер просил меня, и я всегда выполнял... не отказываясь.
Выступаю так же хорошо, как и всегда, потому что это моя страсть.
Я полностью осознаю, что мне повезло посвятить себя самой прекрасной работе в мире.
Кроме того, мое сообщение прозрачно.
Я запрещаю кому-либо создавать впечатление, что я не участвую в спортивном проекте.
Я запрещаю кому-либо приписывать мне намерения, которых у меня никогда не было.
Я запрещаю кому-либо говорить за меня или моего представителя, которому я полностью доверяю.
У меня все еще есть контракт, я полностью вовлечен и в распоряжении моего клуба, моего тренера.
Я всегда отдавал все для своих коллег, а также для всех партнеров... сейчас это не изменится.
Я не тот человек, который обманывает, и тем более не тот человек, который имеет привычку поддаваться на шантаж.
Конечно, любовь - это вариант шантажа.
В настоящее время ведутся переговоры по контракту. Я оставляю своего представителя, это его земля. Моя земля - это мяч, я просто хочу играть в футбол, делиться моментами радости со своими сверстниками и всеми партнерами. Прежде всего, давайте сосредоточимся на главном: победа.
Позаботьтесь о себе и позаботьтесь о своих близких", - написал в своем инстаграме Дембеле.
Контракт французского футболиста с "Барселоной" рассчитан до конца нынешнего сезона.
Также не пропустите: В окружении Дембеле все еще считают, что он может продлить контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Гранада
|19
|27
|11
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|20
|27
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|20
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|20
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