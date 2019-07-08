Дембеле вышел из отпуска раньше срока
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет доказать клубу свою ценность.
По сведениям Cadena Ser, француз на неделю раньше вышел из отпуска и присоединился к тренировкам команды. Ранее у руководства были претензии к игроку по поводу его дисциплины.
Напомним, что приобрести Дембеле за 70 миллионов евро пыталась "Бавария", но каталонцы отклонили предложение.
В минувшем сезоне Дембеле провел 42 игры, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 ассистами.
Читайте также: "Барселону" не устроило предложение "Баварии" по трансферу Дембеле. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
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|Райо Вальекано
|38
|32