Дембеле вышел из отпуска раньше срока

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле хочет доказать клубу свою ценность.

По сведениям Cadena Ser, француз на неделю раньше вышел из отпуска и присоединился к тренировкам команды. Ранее у руководства были претензии к игроку по поводу его дисциплины.

Напомним, что приобрести Дембеле за 70 миллионов евро пыталась "Бавария", но каталонцы отклонили предложение.

В минувшем сезоне Дембеле провел 42 игры, в которых отметился 14 забитыми мячами и 8 ассистами.

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