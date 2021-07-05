Дембеле высказался о расистском скандале со своим участием

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Дембеле высказался о расистском скандале со своим участием

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал обвинения в расизме в отношении азиатов.

"В последние дни в социальных сетях появилось видео, записанное в 2019 году. Это было в Японии, но могли произойти в любой точке мира. Мои высказывания не имели ввиду какой-то конкретный народ. Я просто говорил эти слова в компании друзей. Я понимаю, что данное видео могло оскорбить людей, которые присутствуют на нем. Поэтому я от всего сердца прошу прощения", - написал Дембеле в своем в инстаграме.

Напомним, что в сеть попало видео с участием Дембеле и форварда "Барселоны" Антуана Гризманна. На видеозаписи футболисты находятся в номере отеля и оскорбляют работников, которые чинят им телевизор. 

В прошлом сезоне 24-летний Дембеле забил 11 забитых мячей и отдал пять голевых передач в 44 поединках.

Не пропустите: Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов. | http://soccernews.ru
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