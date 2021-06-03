Дембеле высказался о ситуации вокруг его нового контракта с "Барселоной"

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Футболист сборной Франции и "Барселоны" Усман Дембеле рассказал, как идут переговоры с клубом о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение 24-летнего игрока рассчитано до лета 2022 года.

"Не знаю, как все сложится, посмотрим. Мы встретимся с "Барселоной". Время есть, ни я, ни они никуда не торопимся.

Сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате Европы, потом уеду в отпуск. Это был долгий сезон", – цитирует Дембеле Goal.com со ссылкой на L’Equipe.

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