Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону"

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Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле прокомментировал информацию о том, что в каталонский клуб может перейти его соотечественник "Атлетико" Антуан Гризманн.

"Я не говорил с Гризманном на тему его трансфера. Но если переход состоится, то это будет невероятное событие. Антуан является потрясающим футболистом. Он поможет "Барселоне" стать лучше", - приводит слова Дембеле Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова заплатить за 27-летнего Гризманна полную сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

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