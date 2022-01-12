Дембеле выставил финальные требования "Барселоне"

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выставил финальные требования каталонскому клубу, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, футболист готов продлить контракт только на своих условиях. Ранее сообщалось, что форвард хочет получать зарплату в размере 43 миллионов евро в год до уплаты налогов. При этом Дембеле не собирается покидать команду зимой и летом уйдет бесплатно, если его контракт не будет продлен.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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