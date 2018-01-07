Дембеле выйдет в основном составе "Барселоны" на матч против "Леванте"

Главный тренер каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде определился с составом своей команды на сегодняшний матч 18-го тура Ла Лиги против "Леванте".

Так, выбор наставника "сине-гранатовых" пал на следующих игроков: Тер Штеген, Роберто, Маскерано, Вермален, Альба, Ракитич, Паулиньо, Иньеста, Месси, Луис Суарес, Дембеле.