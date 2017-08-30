Дембеле: "Я играл в футбол в бедном, криминальном районе"

Новичок "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о том, каким было его детство. Форвард признал, что начиналась его жизнь не в самом благополучном районе.

"Я играл в футбол в бедном, криминальном районе. Однако сейчас всё хорошо. Мы сами были спокойными людьми. Наша компания всегда играла в футбол, а мне самому это нравилось больше всего. В 10 лет я играл в мини-футбол. Это сложный вид спорта, если не обладаешь техникой. Так что я должен был учиться. В те же времена начал играть в футбол на зелёном поле, но участвовали в игре по семь игроков. Очень важно, когда рядом с тобой семья", - сказал он.

Напомним, что "Барселона" заплатила "Боруссии" за Дембеле 105 миллионов евро.

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