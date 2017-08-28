Дембеле: "Я очень рад перейти в "Барселону", это лучший клуб в мире"



Французский нападающий Усман Дембеле в восторге от своего перехода в "Барселону".

"Я очень рад перейти в "Барселону". Я всегда мечтал играть за этот клуб. Теперь я счастлив от того, что моя мечта осуществилась. "Барселона" это лучший клуб в мире, за который играют самые лучшие игроки. Я намерен делать все для клуба, постараюсь как можно скорее найти взаимопонимание с одноклубниками", – приводит слова Дембеле официальный сайт клуба.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро и еще 40 миллионов в виде бонусов, став самым дорогим футболистом в истории каталонского клуба.

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