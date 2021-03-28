Дембеле забил первый гол за сборную Франции в официальном матче

Теги барселонафранцияусман дембеле

Дембеле забил первый гол за сборную Франции в официальном матче

Фото: твиттер Goal/Автор неизвестен

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле забил свой первый гол за сборную Франции в официальном матче.

Форвард отличился в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Казахстана (2:0). Ранее он дважды забивал в товарищеских играх. Всего он сыграл за сборную 23 матча.

В нынешнем сезоне 23-летний Дембеле провел за "Барселону" 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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