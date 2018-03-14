Дембеле забил свой первый гол за "Барселону"

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" принимает "Челси" (2:0, первый тайм).

Второй гол в этом поединке на счету вингера каталонского клуба Усмана Дембеле.

Этот гол стал первым для 20-летнего игрока за "Барселону".

Видео: Дембеле забивает за "Барсу".

Гениальный проход, гениальная передача Месси и гол Дембеле!



"Барселона" - "Челси" - 2:0 pic.twitter.com/2YpLEaJeEl — СЭ Футбол (@football_se) 14 марта 2018 г.

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