Дембеле: "Знал, что однажды буду играть с Месси"

Теги барселонаусман дембелелуис суареслионель месси

Дембеле: "Знал, что однажды буду играть с Месси"Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с партнерами по линии атаки в клубе Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

"С Луисом мы любим дурачиться, нам нравится шутить. Что касается Месси... Я много сражался ради того, чтобы добраться туда, где сегодня я нахожусь, и я знал, что однажды буду играть с ним рядом", - цитирует 20-летнего француза sport.es.

Напомним, Йерри Мина рассказал о своих первых впечатлениях об игре против Месси. | soccernews.ru

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