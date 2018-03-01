Дембеле: "Знал, что однажды буду играть с Месси"

Вингер каталонской "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с партнерами по линии атаки в клубе Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

"С Луисом мы любим дурачиться, нам нравится шутить. Что касается Месси... Я много сражался ради того, чтобы добраться туда, где сегодня я нахожусь, и я знал, что однажды буду играть с ним рядом", - цитирует 20-летнего француза sport.es.

Напомним, Йерри Мина рассказал о своих первых впечатлениях об игре против Месси. | soccernews.ru