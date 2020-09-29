Демченко высказался о перспективах "Краснодара" в Лиге Чемпионов

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Демченко высказался о перспективах "Краснодара" в Лиге Чемпионов

Экс-игрок "Краснодара" и сборной России Максим Деменко рассказал, что думает о перспективах бывшей команды в Лиге Чемпионов.

"Я, конечно, рассчитываю, что "Краснодар" наконец-таки выйдет в Лигу чемпионов, очень этого хочу. Понимаю, что это будет очень тяжелый матч для команды Мусаева. Все-таки в какой-то степени он сильно рискнул, поставив тех же ребят в матче с "Сочи" и не дав основе хотя бы частично отдохнуть. Но посмотрим, что лучше - пропускать игры ради отдыха или быть в тонусе и играть на третий день. Будем надеяться, что "Краснодар" пройдет ПАОК, но, повторюсь, игра будет действительно сложной. Мне хочется, чтобы счет был таким же, 2:1 в пользу "быков". Буду верить в такой результат и надеяться, что еще одна наша команда добавится в Лигу чемпионов", - цитирует Демченко Sport24.

Напомним, вторая игра "Краснодара" с ПАОКом состоится завтра, 30 сентября, в Салониках. Первая встреча закончилась в пользу "быков" (2:1).

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