Деменко: "Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола"
Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко рассказал. чего ждет от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
"Уверен, что у "Краснодара" есть все шансы на выход в групповой этап. "Краснодар" показал, что может играть на равных с "Порту". У нашего соперника есть преимущество в один мяч, но "Краснодар" постарается забить больше. Тем более сейчас "Краснодару" стала понятна вся тактика игроков "Порту". Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола, уверен, они выложатся по полной", - сказал Деменко.
Матч пройдет сегодня, 13 августа. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча закончилась в пользу португальского клуба (1:0).
А еще: Тренер "Краснодара": "Сделаем всё, чтобы пройти "Порту"| http://soccernews.ru
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|М
|О
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|5
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|Динамо Москва
|5
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|12
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|Крылья Советов
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|3
|15
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|1