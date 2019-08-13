Деменко: "Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола"

Теги краснодарпорту

Деменко: "Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола"

Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко рассказал. чего ждет от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".

"Уверен, что у "Краснодара" есть все шансы на выход в групповой этап. "Краснодар" показал, что может играть на равных с "Порту". У нашего соперника есть преимущество в один мяч, но "Краснодар" постарается забить больше. Тем более сейчас "Краснодару" стала понятна вся тактика игроков "Порту". Мне бы хотелось увидеть, как "Краснодар" сегодня забьёт два гола, уверен, они выложатся по полной", - сказал Деменко.

Матч пройдет сегодня, 13 августа. Начало - в 22:00 (мск). Первая встреча закончилась в пользу португальского клуба (1:0).

А еще: Тренер "Краснодара": "Сделаем всё, чтобы пройти "Порту"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко

ЦСКА начал переговоры по трансферу нападающего "Млады Болеслав" Комличенко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов