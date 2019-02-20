Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме

Теги мартин демикелисаргентинабавария мюнхенманчестер ситиатлетико мадридмалага

Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме

Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, ночью преступники проникли в особняк экс-футболиста, однако там наткнулись на хозяина жилья и были вынуждены скрыться.

Злоумышленников было четверо, они успели украсть деньги и драгоценности.

Демикелис в течение карьеры выступал за "Ривер Плейт", "Баварию", "Малагу", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Эспаньол". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола.

Опытный центрбек повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и остался жить в Испании.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Милан" (2007-2011). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Анжи" получил еще один денежный перевод

"Анжи" получил еще один денежный перевод

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Леганес Леганес 24 29
14 Эспаньол Эспаньол 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов