Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме
Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, ночью преступники проникли в особняк экс-футболиста, однако там наткнулись на хозяина жилья и были вынуждены скрыться.
Злоумышленников было четверо, они успели украсть деньги и драгоценности.
Демикелис в течение карьеры выступал за "Ривер Плейт", "Баварию", "Малагу", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Эспаньол". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола.
Опытный центрбек повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и остался жить в Испании.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18