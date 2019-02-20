Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис дал отпор грабителям в собственном доме, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, ночью преступники проникли в особняк экс-футболиста, однако там наткнулись на хозяина жилья и были вынуждены скрыться.

Злоумышленников было четверо, они успели украсть деньги и драгоценности.

Демикелис в течение карьеры выступал за "Ривер Плейт", "Баварию", "Малагу", "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Эспаньол". За сборную Аргентины сыграл 49 матчей и забил 2 гола.

Опытный центрбек повесил бутсы на гвоздь в 2017 году и остался жить в Испании.

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