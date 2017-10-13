Демикелис: "Если бы Роналду сделал то же самое, что Месси, он бы уже об этом рассказал всем"

Известный в прошлом аргентинский футболиста Мартин Демикелис сравнил поведение двух лучших игроков современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

" Сравните Месси с Роналду. Если бы Роналду сделал то же, что Лео - в матче против Эквадора, он рассказал бы всем о своем хет-трике, своих "Золотых мячах", титулах, машинах и так далее. Лео является более приземленным ", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Фигу высказался об игре Месси в матче против Эквадора. | soccernews.ru