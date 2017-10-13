Демикелис: "Если бы Роналду сделал то же самое, что Месси, он бы уже об этом рассказал всем"

Теги мартин демикелислионель мессикриштиану роналду

Демикелис: "Если бы Роналду сделал то же самое, что Месси, он бы уже об этом рассказал всем"Известный в прошлом аргентинский футболиста Мартин Демикелис сравнил поведение двух лучших игроков современности Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Сравните Месси с Роналду. Если бы Роналду сделал то же, что Лео - в матче против Эквадора, он рассказал бы всем о своем хет-трике, своих "Золотых мячах", титулах, машинах и так далее. Лео является более приземленным", - цитирует бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Фигу высказался об игре Месси в матче против Эквадора. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

за то БАБАЛДУ забил Андорре )))

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шафигул

Забить все 3 гола в самом нужном матче-рядовое событие ?Тогда перечитай последние 5 слов в своем комментарии.

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Сергей

что роналду рассказал бы как забил 3 донному Эквадору!все понятно соотечественник и все такое но идиотизмом тоже страдать не нужно!

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Николай

Приземлённым? Рассказать всем о своих машинах и мячах - это что-то возвышенное? Кажется переводчик покурил не то. Вряд ли Димекелис такую ересь сказанул.

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