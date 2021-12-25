Демир больше не сыграет за "Барселону": названа причина

Фото инстаграм Юсуфа Демира

Полузащитник Юсуф Демир близок к уходу из "Барселоны", сообщает Marca.

По сведениям издания, футболист, арендованный в июле у венского "Рапида", больше не выйдет на поле в составе "сине-гранатовых" по решению клуба.

Дело в том, что каталонцы не хотят платить за 18-летнего хавбека 10 миллионов евро, а следующий его матч сделает опцию выкупа обязательной.

Демиру уже предложили искать новую команду. Арендное соглашение австрийца с "Барсой" рассчитано до июня 2022 года.

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