Демир покинет "Барселону"

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Демир покинет "Барселону"

Фото: инстаграм Юсуфа Демира/Автор неизвестен

Австрийский полузащитник Юсуф Демир покинет "Барселону" в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Альберта Роже в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб принял решение досрочно прервать аренду игрока. Таким образом, Демир вернется в венский "Рапид".

В нынешнем сезоне 18-летний Демир провел за "Барселону" девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт с "Рапидом" действует до лета 2023 года.

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