День дерби: "Интер" сразится с "Миланом"

"Интер" – "Милан"

Стадион: "Джузеппе Меацца"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Паоло Тальявенто

Миланское дерби, которое также называют Derby della Madonnina, завершает программу восьмого тура Серии А. Обе команды из города Милана переживают не лучшие времена, также у них схожая судьба в плане продажи акций клуба китайским инвесторам. Хозяева "Милана" затеяли революцию, закупив фактически новый стартовый состав, потратив огромное количество денег и поставив под вопрос соответствие финансовому фейр-плей.

"Интер" же, напротив, практически никого не приобрел (клуб купил лишь Борху Валеро, Матиаса Весино, Милана Шкиньяра и Далберта). Главный трансфер – бывший тренер "Ромы" Лучано Спаллетти. Тем не менее, именно "Интер" на данный момент является главным преследователем "Наполи", располагаясь на второй позиции, а распиаренный "Милан" уже успел разгромно проиграть "Лацио", а затем потерпел поражения в играх с "Сампдорией" и "Ромой" с одинаковым счетом 2:0, при этом совсем не показав внятной игры. Монтелла подвис на волоске, руководство "Милана" ищет альтернативные варианты (согласно итальянским СМИ проведены переговоры с Вальтером Маццари, Паулу Соузой, а также тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем), при этом Винченцо вполне может лишиться своего места уже после дерби. Третье поражение кряду ему могут не простить.

Обыграть "Интер" будет непросто, команда Спаллетти играет организованно в обороне, пропустив только три мяча, при этом черно-синие практически во всех поединках откровенно скучны в атаке (хотя забили даже больше "Милана"), фанаты вряд ли получают удовольствие от игры в нападении, команда часто вымучивает победы, однако три очка не пахнут. В семи матчах у "Интера" шесть побед, в том числе над конкурентом – "Ромой", которая была неожиданно обыграна на "Олимпико".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 218 игр: 77 побед у "Интера", 75 – у "Милана", 66 раз была зафиксирована ничья.

Лучшие бомбардиры дерби: Андрей Шевченко (14 голов за "Милан") и Джузеппе Меацца (13 голов, 12 – за "Интер" и один – за "Милан").

Больше всего матчей в дерби сыграли Паоло Мальдини (56 за "Милан") и Хавьер Дзанетти (47 за "Интер).

В прошлом сезоне обе игры завершились вничью 2:2.

Ориентировочные составы:

"Интер": Ханданович, Далберт, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио, Валеро, Весино, Перишич, Марио, Каедрева, Икарди.

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Борини, Билья, Кесси, Бонавентура, Сусо, Силва.

Прогноз на матч:

"Интер" в теории может забить два-три мяча, но, в то же время, у черно-синих вполне могут возникнуть и проблемы с реализацией моментов. "Милан" же и вовсе не выглядит единой командой, которая способна решать большие задачи. Команда Монтеллы пока в состоянии справиться только с аутсайдерами, когда же против них играл сопоставимый по силе соперник, "Милан" без вариантов проигрывал.

Букмекеры предлагают на победу "Интера" коэффициент 2.15, на "Милан" – 3.60, на ничью – 3.50.

Вячеслав Горбачев

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