День дерби: "Милан" сразится с "Интером"
"Милан" – "Интер"
Стадион: "Сан-Сиро"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Марко Ди Белло
Миланское дерби, в котором номинальным хозяином будет команда Дженнаро Гаттузо, завершает программу 27 тура Серии А. Красно-черные набрали неплохую форму, в 2018 году не проиграв еще ни одного матча. "Милан" сумел подтянуться к лидерам в чемпионате страны, попутно обыграв трех прямых конкурентов "Рому", "Лацио" и "Сампдорию", а также вышел в финал Кубка страны, где сыграет с "Ювентусом".
Из-за провала на старте сезона "Милану" будет невероятно сложно занять место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов, на данный момент за третью и четвертую строчку идет борьба между "Лацио", "Ромой" и "Интером", однако две римские команды "Милан" уже обыграл и теперь настроен повторить этот же трюк и с соседями. У хозяев нет никаких потерь, но и гости могут рассчитывать на всех игроков.
"Интер", в отличие от "Милана", прекрасно начал сезон, навязав на определенном отрезке дистанции борьбу "Наполи" и "Ювентусу". Некоторое время черно-синие даже успели провести на первой строчке, однако у команды Спаллетти не было той легкости и запаса прочности, как у неаполитанцев и туринцев, играл "Интер" на пределе, а затем у него наступил спад. После ничьи с "Ювентусом" он впервые проиграл в Серии А, уступив "Удинезе", затем сразу был проигран еще один матч "Сасуолло", после чего "Интер" выдал пятиматчевую ничейную серию. Сейчас команда чередует победы и поражения и не выглядит фаворитом в борьбе с римскими коллективами за лигочемпионские места.
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 220 игр: 78 побед "Милана", 76 – у "Интера", 66 ничьих.
"Милан" в текущем сезоне выбил "Интер" из Кубка Италии, а в матче первого круга команда Спаллетти выиграла 3:2.
В четырех последних очных матчах в Серии А "Милан" забивал "Интеру" минимум два мяча.
Ориентировочные составы:
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.
"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Весино, Гальярдини, Карамо, Кандрева, Перишич, Икарди.
Прогноз на матч "Милан" – "Интер":
"Интер" на данный момент выглядит нестабильной, разобранной командой, от которой неизвестно чего ожидать. Лучший помбардир Икарди не забивает уже шесть матчей, также молчит и Перишич, а остальные не могут подхватить упавшее знамя. "Милан" же набрал отличный ход и может максимально сократить отставание от конкурентов, если победит в дерби.
Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.55, на ничью – 3.20, на "Интер" – 3.00.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|27
|69
|2
|Ювентус
|26
|68
|3
|Рома
|27
|53
|4
|Лацио
|27
|52
|5
|Интер Милан
|26
|51
|6
|Сампдория
|26
|44
|7
|Милан
|26
|44
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|26
|36
|10
|Фиорентина
|26
|35
|11
|Удинезе
|26
|33
|12
|Болонья
|27
|33
|13
|Дженоа
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|25
|15
|Кьево
|26
|25
|16
|Сассуоло
|26
|23
|17
|СПАЛ
|27
|23
|18
|Кротоне
|26
|21
|19
|Хеллас Верона
|26
|19
|20
|Беневенто
|26
|10