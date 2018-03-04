День дерби: "Милан" сразится с "Интером"

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День дерби: "Милан" сразится с "Интером""Милан" – "Интер"

Стадион: "Сан-Сиро"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Марко Ди Белло

Миланское дерби, в котором номинальным хозяином будет команда Дженнаро Гаттузо, завершает программу 27 тура Серии А. Красно-черные набрали неплохую форму, в 2018 году не проиграв еще ни одного матча. "Милан" сумел подтянуться к лидерам в чемпионате страны, попутно обыграв трех прямых конкурентов "Рому", "Лацио" и "Сампдорию", а также вышел в финал Кубка страны, где сыграет с "Ювентусом".

Из-за провала на старте сезона "Милану" будет невероятно сложно занять место, дающее право сыграть в Лиге чемпионов, на данный момент за третью и четвертую строчку идет борьба между "Лацио", "Ромой" и "Интером", однако две римские команды "Милан" уже обыграл и теперь настроен повторить этот же трюк и с соседями. У хозяев  нет никаких потерь, но и гости могут рассчитывать на всех игроков.

"Интер", в отличие от "Милана", прекрасно начал сезон, навязав на определенном отрезке дистанции  борьбу "Наполи" и "Ювентусу". Некоторое время черно-синие даже успели провести на первой строчке, однако у команды Спаллетти не было той легкости и запаса прочности, как у неаполитанцев и туринцев, играл "Интер" на пределе, а затем у него наступил спад. После ничьи с "Ювентусом" он впервые проиграл в Серии А, уступив "Удинезе", затем сразу был проигран еще один матч "Сасуолло", после чего "Интер" выдал пятиматчевую ничейную серию. Сейчас команда чередует победы и поражения и не выглядит фаворитом в борьбе с римскими коллективами за лигочемпионские места.  

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 220 игр: 78 побед "Милана", 76 – у "Интера", 66 ничьих.

"Милан" в текущем сезоне выбил "Интер" из Кубка Италии, а в матче первого круга команда Спаллетти выиграла 3:2.

В четырех последних очных матчах в Серии А "Милан" забивал "Интеру" минимум два мяча.

Ориентировочные составы:

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Билья, Бонавентура, Сусо, Чалханоглу, Калинич.

"Интер":  Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Весино, Гальярдини, Карамо, Кандрева, Перишич, Икарди.

Прогноз на матч "Милан" – "Интер":

"Интер" на данный момент выглядит нестабильной,  разобранной командой, от которой неизвестно чего ожидать.  Лучший помбардир Икарди не забивает уже шесть матчей, также молчит и Перишич, а остальные не могут подхватить упавшее знамя. "Милан" же набрал отличный ход и может максимально сократить отставание от конкурентов, если победит в дерби.

Букмекеры предлагают на победу "Милана" коэффициент 2.55, на ничью – 3.20, на "Интер" – 3.00.

Вячеслав Горбачев

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
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