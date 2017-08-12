"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3 (обзор)

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"Ден Хааг" – "Утрехт" - 0:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Голландии между "Ден Хаагом" и "Утрехтом".


All Goals & highlights - ADO Den Haag 0-3... goalsarena2017

Не пропустите: "Утрехт" на выезде разгромил "Ден Хааг". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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