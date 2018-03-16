"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Эксельсиора"
В рамках 28-го тура чемпионата Голландии "Ден Хааг" на выезде одержал волевую победу над "Эксельсиором".
"Эксельсиор" – "Ден Хааг" - 1:2
Голы: Массоп, 26 - 1:0, Йонсен, 52 - 1:1, Йонсен, 79 - 1:2.
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|Команда
|М
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|ПСВ
|27
|68
|2
|Аякс
|27
|61
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|АЗ
|27
|56
|4
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|27
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|Фейеноорд
|27
|45
|6
|Витесс
|27
|41
|7
|Зволле
|27
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|27
|36
|9
|Хераклес
|27
|36
|10
|Эксельсиор
|27
|35
|11
|Херенвен
|27
|35
|12
|ВВВ Венло
|27
|33
|13
|Гронинген
|27
|29
|14
|НАК Бреда
|27
|27
|15
|Виллем II
|27
|26
|16
|Спарта Роттердам
|27
|21
|17
|Твенте
|27
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|18
|Рода ЮК
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|17