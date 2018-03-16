"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Эксельсиора"

В рамках 28-го тура чемпионата Голландии "Ден Хааг" на выезде одержал волевую победу над "Эксельсиором".

"Эксельсиор" – "Ден Хааг" - 1:2

Голы: Массоп, 26 - 1:0, Йонсен, 52 - 1:1, Йонсен, 79 - 1:2.

Не пропустите: Слуцкий рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство "Витесса". | http://soccernews.ru