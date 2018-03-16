"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Эксельсиора"

Теги эксельсиорадо ден хааг

"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Эксельсиора"

В рамках 28-го тура чемпионата Голландии "Ден Хааг" на выезде одержал волевую победу над "Эксельсиором".

"Эксельсиор" – "Ден Хааг" - 1:2

Голы: Массоп, 26 - 1:0, Йонсен, 52 - 1:1, Йонсен, 79 - 1:2.

Не пропустите: Слуцкий рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство "Витесса". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Торино", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 27 68
2 Аякс 27 61
3 АЗ 27 56
4 Утрехт 27 47
5 Фейеноорд 27 45
6 Витесс 27 41
7 Зволле 27 40
8 АДО Ден Хааг 27 36
9 Хераклес 27 36
10 Эксельсиор 27 35
11 Херенвен 27 35
12 ВВВ Венло 27 33
13 Гронинген 27 29
14 НАК Бреда 27 27
15 Виллем II 27 26
16 Спарта Роттердам 27 21
17 Твенте 27 18
18 Рода ЮК 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов