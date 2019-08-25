"Ден Хааг" в гостях выиграл у "Валвейка" в матче 4-го тура чемпионата Голландии

"Ден Хааг" в гостевом матче разгромил "Валвейк" (3:0) в матче 4-го тура Эредивизии.

В составе гостей дубль оформил экс-игрок ЦСКА Томаш Нецид. Также голом отметился Том Бегелсдейк.

"Валвейк" - "Ден Хааг" - 0:3 (0:1)

У "Ден Хаага" в активе три очка и 12 строчка в турнирной таблице чемпионата Голландии. У "Валвейка" одно очко и 17-я позиция.

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