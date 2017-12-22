"Ден Хааг" в родных стенах разгромил "Зволле"

В рамках 18-го тура чемпионата Голландии "Ден Хааг" на своём поле без проблем разобрался с "Зволле", отгрузив в ворота соперника четыре безответных гола.

"Ден Хааг" – "Зволле" - 4:0

Голы: Фалкенбург, 23 - 1:0, Йонсен, 44 - 2:0, Фалкенбург, 52 - 3:0, Йонсен, 62 - 4:0.

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